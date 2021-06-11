Байден заблудился на саммите G7 в Корнуолле

Видео было опубликовано в соцсетях.

В соцсетях появилось видео, как президент США Джой Байден заблудился на саммите G7, который проходит в Корнуолле.

На кадрах можно заметить, что Джо Байден заходит на веранду ресторана, но выглядит растерянно. Американский лидер остановился и стал озираться по сторонам. Присутствующие, кажется, тоже были удивлены. Судя по реакции, Байдена там не должно было быть.

"Как проходит саммит в Корнуолле?" — спросила посетительница ресторана.

Президент отметил, что "все хорошо". Затем Байдена позвала его супруга.

Видео: Twitter / @itvnews