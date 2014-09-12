Псаки: разговор Путина с Байденом будет откровенным

Оп ее словам, американский лидер всегда был прямолинеен.

Президент США Джо Байден будет откровенен при разговоре с главой РФ Владимиром Путиным в ходе саммита, который 16 июня состоится в Женеве. Об этом сообщает официальный представитель администрации президента Соединенных Штатов Джен Псаки, пишет ТАСС.

По ее словам, конструктивному диалогу также не помешает и тот факт, что американский лидер в одном из интервью в недружелюбной форме высказался в адрес своего российского коллеги. Псаки отметила, Байден всегда был прямолинеен в тех вопросах, когда ему казалось, что поведение Москвы не соответствовало демократическим ценностям.

Но дело не в дружбе, не в доверии, а в том, что отвечает интересам Соединенных Штатов. И по нашему мнению, это движение в сторону более стабильных и предсказуемых отношений [с РФ]. Джен Псаки, официальный представитель Белого дома

Напомним, Байден накануне отправился в свое первое зарубежное турне. Глава США примет участие в саммите G7. Также у него запланированы встречи с руководством государств-членов Североатлантического Альянса и Евросоюза. 16 июня состоится саммит Байдена с его российским коллегой Владимиров Путиным.

Ранее Путин поделился мнением о возможности включения Украины в НАТО.

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