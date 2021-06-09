Путин оценил форму сборной Украины по футболу на Евро-2020

Он заявил, что его никак не задел дизайн формы с очертаниями Крыма

Президент России Владимир Путин оценил форму сборной Украины по футболу на чемпионате Европы. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

7 июня Украинская федерация футбола представила форму национальной команды для участия в европейском турнире. На ней изображен контур государственных границ, а также очертания полуострова Крым.

Глава государства отметил, что его не задел дизайн формы сборной Украины, поскольку новизны в позиции Киева нет. По мнению Путина, украинские власти снова показали пренебрежение к волеизъявлению народа.

Сборная Украины сыграет на Евро-2020 в группе C против Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Ранее Путин раскритиковал законопроект о "коренных народах" Украины.

Видео: YouTube / Россия 24