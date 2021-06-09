Он сравнил идею делить народы на коренных и некоренных с идеей неонацистской Германии.

Президент России Владимир Путин раскритиковал законопроект о "коренных народах" Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам главы государства, смешно и глупо называть россиян некоренным народом Украины. Путин считает, что попытки разделить украинские народы на коренных и некоренных можно сравнить с идеей нацистской Германии.

Мне кажется, я смею предположить, что никакой реакции Запада и не будет. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ.

Видео: YouTube / Россия 24