Президент России Владимир Путин раскритиковал законопроект о "коренных народах" Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам главы государства, смешно и глупо называть россиян некоренным народом Украины. Путин считает, что попытки разделить украинские народы на коренных и некоренных можно сравнить с идеей нацистской Германии.
Мне кажется, я смею предположить, что никакой реакции Запада и не будет.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ.
Видео: YouTube / Россия 24
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