Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ

Президент России Владимир Путин дал старт запуску первой очереди Амурского газоперерабатывающего завода. Об этом пишет ТАСС.
Строительство данного ГПЗ осуществляет российская транснациональная энергетическая корпорация "Газпром" в районе города Свободный. Глава государства принял участие в церемонии запуска в онлайн-режиме.
За работу, что называется, на максимальный результат.
Владимир Путин, президент РФ
Российский лидер подчеркнул, что данный ГПЗ является стратегически важным производственным комплексом, который важен для российской экономики. По словам Путина, с помощью завода повысится глубина обработки сырья, что скажется на более эффективном использовании ресурсов.
Стоимость ГПЗ составляет один триллион рублей. Глава государства надеется, что данный проект станет платформой для создания альянсов с зарубежными партнерами. О своей заинтересованности уже заявили компании Турции, Италии, Китая, а также Сербии, Германии и многих других государств.
Ранее Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых блоков АЭС в КНР.
Видео: kremlin.ru
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