Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ

Он надеется, что ГПЗ станет платформой для создания альянсов с зарубежными партнерами.

Президент России Владимир Путин дал старт запуску первой очереди Амурского газоперерабатывающего завода. Об этом пишет ТАСС.

Строительство данного ГПЗ осуществляет российская транснациональная энергетическая корпорация "Газпром" в районе города Свободный. Глава государства принял участие в церемонии запуска в онлайн-режиме.

За работу, что называется, на максимальный результат. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер подчеркнул, что данный ГПЗ является стратегически важным производственным комплексом, который важен для российской экономики. По словам Путина, с помощью завода повысится глубина обработки сырья, что скажется на более эффективном использовании ресурсов.

Стоимость ГПЗ составляет один триллион рублей. Глава государства надеется, что данный проект станет платформой для создания альянсов с зарубежными партнерами. О своей заинтересованности уже заявили компании Турции, Италии, Китая, а также Сербии, Германии и многих других государств.

Ранее Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых блоков АЭС в КНР.

Видео: kremlin.ru