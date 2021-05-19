Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых блоков АЭС в КНР

В КНР заливают "первый бетон" для новых блоков Тяньваньской АЭС и "Сюйдапу".

Российский президент Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин дали старт строительству новых блоков АЭС в КНР. Политики приняли участие в торжественном мероприятии по конференц-связи. Лидеры дали старт заливке "первого бетона" для основания седьмого блока Тяньваньской атомной электростанции, а также третьего блока "Сюйдапу".

Данные проекты на территории Китая реализует отечественная государственная корпорация "Росатом". Руководитель компании Алексей Лихачев говорил журналистам о том, что в 2022 году начнется строительство восьмого блока Тяньваньской АЭС и четвертого блока АЭС "Сюйдапу".

Напомним, что Тяньваньская АЭС является самым крупным объектом российско-китайского экономического сотрудничества. Первый и второй блоки для него были запущены специалистами в 2007 году, а третий и четвертый - введены в работу в 2018 году. Контракт на создание 7 и 8 блоков подписан сторонами в марте 2019 года в Пекине.

Путин примет участие в открытии нового ядерного проекта в Китае.

Видео: kremlin.ru