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Путин примет участие в открытии нового ядерного проекта в Китае
Сегодня, 8:25
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Путин примет участие в открытии нового ядерного проекта в Китае

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Церемония состоится 19 мая.

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин 19 мая примут по участие в церемонии старта строительства совместного ядерного проекта. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заявление официального представителя министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Сообщается, что мероприятие состоится 19 мая в режиме веб-конференции. Детали строительства и наименование объекта не сообщаются.

Напомним, в 2019 году Росатом и Китайская национальная атомная корпорация договорились о совместном строительстве седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС. В российской корпорации уточнили, что первые работы начнутся в мае 2021 года.

Ранее глава "Роскосмоса" Рогозин поздравил Китай с посадкой зонда на Марс.

Фото: pixabay.com
 

Теги: владимр путин, китай, лидер китая си цзиньпинь, россия, тяньваньская аэс
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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