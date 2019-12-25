The National Interest рассказал о "близорукой политике Байдена".

The National Interest назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая. В американском издании журналисты объяснили, что близорукость политики Вашингтона может привести к тому, что два основных противника Белого года - Москва и Пекин станут еще более близки. По мнению автора статьи, это приведет к тому, что США окажутся не способны противостоять двум сверхдержавам в случае конфронтации.

В материале упоминается о том, что еще до вступления в должность демократы выдвигали теорию заговора о том, что Россия активно поддерживала Дональда Трампа и вмешивалась во внутренние дела Вашингтона. После того, как место главы Белого дома получил Джо Байден, напряжение между странами лишь усилилось. При этом заявление американского лидера о намерении стабилизировать связь с Москвой существенно не сказалось на отношениях с дипломатией, как и надежды на более примирительную политику.

В NI заметили, что США продолжают проводить политику поддержки Тайваня, который стремится к независимости от КНР, привержены намерению защищать контроль Японии над спорными территориями островов Сэнкаку.

В США считают Москву лучшим местом, чтобы пережить ядерную войну.

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