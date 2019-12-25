В США считают Москву лучшим местом, чтобы пережить ядерную войну

Оборона российской столицы способна противостоять ядерному удару.

Американский журналист Калеб Ларсон считает, что Москва может стать идеальным местом, чтобы перенести период ядерной войны. Об этом пишет National Interest.

Ларсон отметил, что российская столица оснащена надежным "большим противоракетным щитом", что поможет населению пережить потенциальный конфликт. По данным журналиста, эту функцию выполняет система ПРО А-235 "Нудоль", которая способна противостоять гиперзвуковому оружию.

Учитывая трудности, с которыми сталкивается Россия в плане доходов, еще предстоит выяснить, может ли быть реализован проект А-235. из публикации в National Interest

Он подчеркнул, что "Нудоль" способна устранить недостатки предыдущих поколений систем противоракетной обороны.

Ранее в США рассказали о самой опасной российской подлодке.

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