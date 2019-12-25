В США рассказали о самой опасной российской подлодке

Военный эксперт отметил бесшумность субмарины.

Военный обозреватель Калеб Ларсон отметил преимущества российской субмарины "Лада" перед конкурентами. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Ларсон назвал подлодку России "бесшумным убийцей". Эксперт подчеркнул строение субмарины, благодаря которому судно становится практически бесшумным при передвижении. На это повлияла каплевидная форма корпуса, а также уникальный двигатель.

Секрет "Лады", по мнению военного эксперта, заключается в водородно-кислородном топливном элементе, который вырабатывает электроэнергию для винтов. Многие современные субмарины имеют на борту исключительно дизельные генераторы, которые являются источниками большого шума, влияющего на обнаружение подлодок.

Отметим, субмарина "Лада" была разработана в "ЦКБ Рубин".

Ранее мы сообщали, что атомная подлодка "Казань" 7 мая войдет в состав ВМФ России.

Фото: soldat.pro