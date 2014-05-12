В СМИ уличили Запад в перекладывании ответственности на Кремль.

Американское издание The National Interest заявило о том, что страны НАТО обостряют конфронтацию между Киевом и Москвой. Такое мнение высказал автор статьи Тед Гален Карпентер, являющийся представителем Института Катона. По версии специалиста, Североатлантический альянс занимается финансированием войны на Донбассе. Также Вашингтон поставляет Украине вооружение. В СМИ упоминается, что вера в поддержку США может лишить руководство Украины благоразумности, а также решиться на открытую конфронтацию.

Однажды США уже заставили своего чрезмерно нетерпеливого клиента решить, что они пользуются поддержкой Вашингтона. Результатом стала никому не нужная война, в которой униженный "клиент" остался в синяках. Тед Гален Карпентер, журналист

Эксперт объяснил читателям, что Запад и некоторые восточные государства, например Турция, являются поджигателями настоящих военных действий, но ответственность за свои действия на самом деле они перекладывают на Кремль.

СМИ: ВКС России получат в декабре четыре истребителя Су-57.

Фото: Pixabay.com