СМИ: ВКС России получат в декабре четыре истребителя Су-57

Самолеты будут поставляться с завода в Комсомольске-на-Амуре.

Воздушно-космические силы России в декабре 2021 года получат четыре серийных истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Эксперт уточнил, что самолеты будут поставлены с территории авиационного завода, находящегося в Комсомольске-на-Амуре.

В настоящее время в ГЛИЦ (Государственном лётно-испытательном центре) ведется тестирование первого серийного образца боевого самолета Су-57. Этот объект был передан на вооружение Минобороны в ноябре 2020 года. Число таких в российской армии после новой поставки составит пять экземпляров.

Напомним, что Су-57 представляет из себя многофункциональный истребитель пятого поколения. Его разработка велась специалистами компании "Сухой". Воздушная боевая машина необходима военным для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета. Борт оснащен радиопоглощающим покрытием, современным бортовым комплексом и внутрифюзеляжным оружием.

К концу 2024 года ВКС РФ должны получить на вооружение 22 единицы Су-57.

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Фото: Минобороны РФ