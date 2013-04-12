В Минобороны подозревают, что внеплановые учения НАТО проходят для освоения "театра военных действий"

Самолеты НАТО стали активнее пролетать у границ России в Черном море.

В Министерстве обороны РФ отметили усиление активности авиации НАТО над Черным морем. Об этом 10 ноября сказал пресс-секретарь ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Военный отметил, что за прошедшие сутки разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полетов у границ России в Черноморском регионе. Накануне радиотехнические средства зенитно-ракетных войск ВКС России сопровождались американским самолетом Е-8С на протяжении 5 часов. Кроме того, около границы летали три разведывательных самолета членов НАТО. Они вылетели с авиабаз с территории Крита (Греция), Сицилия (Италия), Румынии и Великобритании. Два из них подошли к России на расстоянии 30 км.

Выполняющие плановые задачи с 30 октября в юго-восточной части Черного моря российские корабли — ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" — отслеживают действие американских ВМС в Черном море, прибывших для проведения внепланового многонационального учения. Игорь Конашенков.

Сейчас в Черном море находятся флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter. В Минобороны считают, что таким образом военные силы США осваивают предполагаемый театр военных действий и, в частности, территорию Украины на случай, если Киев решит перейти к военным действиям на юго-востоке.

Видео: Минобороны РФ