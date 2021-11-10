Американский самолет-разведчик приблизился к границе РФ на 35 км

Воздушное судно более пяти часов барражировало над акваторией Черного моря.

Самолет Е-8С Военно-воздушных сил Соединенных Штатов приблизился к российской границе на 35 километров. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобороны РФ.

Американское воздушное судно было обнаружено 9 ноября в период с 14:15 до 19:28 над акваторией Черного моря.

Вылетевший с авиабазы Рамштайн (ФРГ) американский самолет Е-8С в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7-10 тыс. м. над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Черного моря. из сообщения Минобороны РФ

Отмечается, что радиолокационные средства ВКС России сопровождали полет воздушного судна ВВС США на всем протяжении его полета.

Ранее норвежские истребители сопроводили российские Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями.

Видео: Минобороны России