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Норвежские истребители сопроводили российские Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями

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Полет над нейтральными водами является плановым.

Норвежские истребители сопроводили российские Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом 27 октября сообщили в Минобороны РФ, передали "Известия".

Российские стратегические ракетоносцы летели вместе с истребителями F-16 ВВС Норвегии. Полет продолжался около 8 часов. Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского моря. Все прошло в строгом соответствии с международными нормами. 

На прошлой неделе российские истребители Су-30 сопроводили самолеты ВВС США над Черным морем

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: баренцево море, истребители, минобороны рф
Категории: Новости России, Лента новостей,

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