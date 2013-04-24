Полет над нейтральными водами является плановым.

Норвежские истребители сопроводили российские Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом 27 октября сообщили в Минобороны РФ, передали "Известия".

Российские стратегические ракетоносцы летели вместе с истребителями F-16 ВВС Норвегии. Полет продолжался около 8 часов. Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского моря. Все прошло в строгом соответствии с международными нормами.

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Видео: Telegram / РИА Новости