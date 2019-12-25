Во время полета на борту внештатная ситуация.

ВВС Украины заявили о потере связи с истребителем F-16. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Связь с самолетом была потеряна в ночь на 16 мая. Отмечается, что украинский F-16 выполнял боевую задачу. Во время полета на борту внештатная ситуация.

Пилот отвел истребитель подальше от населенного пункта и успешно катапультировался. Его нашли и эвакуировали. Для выяснения обстоятельств назначена комиссия.

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Фото: Pixabay.com