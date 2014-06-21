"Ростех" начал страховать воздушные суда от атак беспилотников

НКО ПОВС "РТ-Взаимное страхование" сообщил о новой услуге в авиационной безопасности.

Компания "РТ-Взаимное страхование", входящее в государственную корпорацию "Ростех", начала страховать авиационные риски. В том числе воздушные судна могут быть застрахованы на случай возникновения материального ущерба от атак беспилотников. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы "Ростеха". Специалисты уточнили, что новый вид услуг направлен на полную защиту борта вне независимости от источника повреждений. Под страховой случай попадают как мелкие поломки, так и более крупные повреждения, вплоть до полного разрушения объекта.

Авиационные риски начала страховать некоммерческая организация "РТ-Взаимное страхование", входящая в госкорпорацию "Ростех". Авиастроительные предприятия смогут возместить ущерб, если он возникнет в ходе испытательных полетов воздушных судов или в результате других инцидентов, включая атаки беспилотников. пресс-служба "Ростеха"

Директор НКО ПОВС "РТ-Взаимное страхование" Денис Конивецкий объяснил, что любые летные испытания всегда представляют из себя повышенный риск. Для застрахованных самолетов гарантируется выплата денежной компенсации авансом, по факту происшествия, до предоставления документов. Дополнительно в компании страховать воздушные суда "под ключ" и нивелировать любые риски на всех стадиях – от НИОКР по созданию новых видов авиационной техники до испытательных полетов и передачи самолетов заказчику. На данный момент известно, что страховать авиационные риски по системе уже начали предприятия холдингов ОАК, ОДК и "Вертолеты России". В основном страхуются испытательные полеты отечественных вертолетов и самолетов.

НКО ПОВС "РТ-Взаимное страхование" представляет из себя добровольное объединение юридических лиц, созданное в 2021 году как некоммерческая корпоративная организация "Ростеха". Она необходима для защиты имущественных интересов на взаимной основе.

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Фото: Piter.tv