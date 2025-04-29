Самолет МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет

На его борту тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие.

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

Лайнер поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев". На его борту тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. МС-21 находился в воздухе 1 час 15 минут. Самолет достиг скорости 580 км/ч и высоты 3 000 м. В дальнейшем лайнер будут тестировать в Жуковском.

Ранее мы сообщали, что полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет.

Видео: Telegram / Ростех