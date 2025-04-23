Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Полностью импортозамещенный российский опытный образец самолета SJ-100 присоединился к программе летных испытаний. Соответствующее заявление сделали представители пресс-слжбы государственной корпорации "Ростех". Ранее свой первый полет лайнер (заводской номер - 97003) совершил в Комсомольске-на-Амуре. В ходе проводимых испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем.

Сегодня совершила первый полет уже третья опытная машина. На ней отрабатывается взаимодействие силовых установок ПД-8 с отечественными бортовыми системами. Подключение к летным испытаниям третьего борта позволит ускорить программу сертификации. Сейчас мы идем в рамках установленного графика. Владимир Артяков, первый замгендиректора "Ростеха"

Продолжительность полета борта составила около 40 минут. Тест проходил на высотах до трех тысяч метров при скорости до 500 километров в час. В воздушном пространстве летчики осуществили проверку работы систем управления, гидравлики, кондиционирования воздуха, а также пилотажно-навигационного оборудования в диапазоне скоростей от минимальной до максимальной. Дополнительно организована проверка газодинамической устойчивости двигателей ПД-8. В полете экипажем выполнена уборка и выпуск шасси.

Импортозамещенная версия самолета создается в предельно сжатые сроки. До конца текущего года мы планируем закончить сертификационные испытания, чтобы с 2026 года начать поставки в авиакомпании. Вадим Бадеха, генеральный директор ПАО "ОАК" (входит в "Ростех")

Напомним, что в летных испытаниях принимают участие три самолета. В 2024 году начались испытания первого опытного образца "Суперджета", оснащенного системами и агрегатами российского производства и франко-российскими двигателями SaM146. В марте 2025 года к данной программе присоединился второй опытный борт с силовой установкой ПД-8 и частично системами зарубежного производства. Сейчас судно получило российские двигатели, авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, системы управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и прочее.

Superjet совершил первый полет с российским двигателем.

Фото и видео: Ростех