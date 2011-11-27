Superjet совершил первый полет с российским двигателем

Силовая установка хорошо себя показала во время полета.

Российский гражданский самолет "Сухой Суперджет" совершил первый полет с отечественным двигателем ПД-8 в городе Комсомольске-на-Амуре. Соответствующее заявление сделали представители пресс-слжбы государственной корпорации "Ростех". СПециалисты отметили, что с 17 марта начались летные испытания силовой установки, находящейся в составе воздушного судна. Управляли в небе опытным образцом летчики-испытатели Дмитрий Деменев, Игорь Гревцев, а также бортовой оператор Максим Грюканов. Самолет находился в воздухе порядка 40 минут. Экипажу удалось достигнуть скорости 500 километров в час и высоты до 3 000 метров.

Опытный образец самолета "Суперджет" совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Он прошел в Комсомольске-на-Амуре и ознаменовал начало летных испытаний ПД-8 в составе "Суперджета". пресс-служба "Ростеха"

Известно, что командир экипажа после приземления уведомил о том что полетное задание выполнено в полном объеме. Устройство ПД-8 во время полета показало стабильную работу. В рамках нахождения борта в воздушном пространстве проводилась оценка газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах. Напомним, что работы по программе импортозамещения "Суперджета" выполняет большая кооперация предприятий под эгидой компании "Яковлев", входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию. Двигатель создавался сотрудниками из Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Важный и долгожданный шаг на пути к сертификации технологически независимой версии "Суперджета". Полная самоотдача и преодоление двигателестроителями всех вызовов позволили самолету успешно выполнить первый полет на российских двигателях. Денис Мантуров, вице-премьер РФ

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов указал, что проект по импортозамещению самолета "Суперджет" реализуется в очень сжатые по меркам мирового авиационного строения сроки. Он добавил, что после 2022 года воздушное судно приходится фактически пересобирать заново.

SSJ new приступил к летной части сертификационных испытаний.

Фото и видео: Ростех