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SSJ new приступил к летной части сертификационных испытаний

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Вадим Бадеха раскрыл планы по тестированию систем нового российского пассажирского лайнера.

Импортозамещенная версия Sukhoi Superjet (SSJ) new с сегодняшнего дня приступил к летной части сертификационных испытаний. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха на встрече с председателем российского правительства Михаил Мишустин на рабочей встрече в Москве. Представитель ОАК пояснил, что на текущий момент реализовано порядка 20 процентов от необходимой работы.

По программе "Сухой Суперджет". Мы сегодня достигли хорошего темпа испытаний, ожидаем в ближайшее время подключения еще двух самолетов. Это позволит нам хорошими, уверенными темпами эту работу выполнить

Вадим Бадеха, глава ОАК

Мишустин заявил, что самолеты из РФ должны быть безопасными.

Фото и видео: Правительство России

Теги: sukhoi superjet, вадим бадеха, гражданская авиация, оак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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