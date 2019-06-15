SSJ new приступил к летной части сертификационных испытаний

Вадим Бадеха раскрыл планы по тестированию систем нового российского пассажирского лайнера.

Импортозамещенная версия Sukhoi Superjet (SSJ) new с сегодняшнего дня приступил к летной части сертификационных испытаний. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха на встрече с председателем российского правительства Михаил Мишустин на рабочей встрече в Москве. Представитель ОАК пояснил, что на текущий момент реализовано порядка 20 процентов от необходимой работы.

По программе "Сухой Суперджет". Мы сегодня достигли хорошего темпа испытаний, ожидаем в ближайшее время подключения еще двух самолетов. Это позволит нам хорошими, уверенными темпами эту работу выполнить Вадим Бадеха, глава ОАК

Мишустин заявил, что самолеты из РФ должны быть безопасными.

Фото и видео: Правительство России