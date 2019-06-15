SSJ new приступил к летной части сертификационных испытаний

Импортозамещенная версия Sukhoi Superjet (SSJ) new с сегодняшнего дня приступил к летной части сертификационных испытаний. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха на встрече с председателем российского правительства Михаил Мишустин на рабочей встрече в Москве. Представитель ОАК пояснил, что на текущий момент реализовано порядка 20 процентов от необходимой работы.
По программе "Сухой Суперджет". Мы сегодня достигли хорошего темпа испытаний, ожидаем в ближайшее время подключения еще двух самолетов. Это позволит нам хорошими, уверенными темпами эту работу выполнить
Вадим Бадеха, глава ОАК
Мишустин заявил, что самолеты из РФ должны быть безопасными.
Фото и видео: Правительство России
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