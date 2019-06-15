Мишустин заявил, что самолеты из РФ должны быть безопасными

Премьер-министр России заслушал доклад председателя ОАК.

Российская авиационная отрасль должна предлагать пассажирам безопасные и конкурентоспособные самолеты. Соответствующее заявление сделал председатель федерального правительства Михаил Мишустин на рабочей встрече в Москве с генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадимом Бадехой. Чиновник пояснил коллеге, что для государства важно создавать такие воздушные суда, которые могут быть востребованными не только в нашей стране, так как сейчас на мировой арене у России есть "непростые конкуренты".

Перевозки воздушным транспортом должны опираться именно на российскую продукцию. У ваших предприятий важнейшая роль в построении всей линейки самолетов.Необходимо в первую очередь ориентироваться на безопасность полетов, на безопасность людей, на надежность этой техники, на качество. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава кабинета министров добавил, что от качественной работы специалистов из ОАК на сегодняшний день зависит внедрение самых передовых решений в создании той техники, которую ждут люди.

Мишустин: ветераны СВО смогут пройти бесплатную профессиональную переподготовку.

Фото и видео: Правительство России