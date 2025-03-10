Мишустин: ветераны СВО смогут пройти бесплатную профессиональную переподготовку

Глава кабмина РФ рассказал о реализации нового нацпроекта "Кадры".

Ветераны специальной военной операции и другие льготные категории граждан смогут пройти бесплатную переподготовку по востребованным профессиям в России. Соответствующее заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном заседании кабинета министров. Он пояснил коллегам, что данная мера государственной поддержки будет оказываться населению в рамках нового национального проекта "Кадры". Воспользоваться правом также смогут люди предпенсионного возраста, лица, старше 50 лет, мужчины и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, мамы детей дошкольного возраста, молодые граждане до 35 лет в том случае, если у них есть сложности с трудоустройством, а также люди с ограничениями по здоровью.

Президент поручил обеспечить возможность, чтобы граждане, которые ищут работу, могли получить дополнительное образование по приоритетным направлениям подготовки. Правительство усовершенствовало организацию бесплатного переобучения по самым востребованным профессиям. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Михаил Мишустин рассказал, что данное право будет предоставлено тем, кто обратится в службу занятости для поиска подходящих вакансий. Речь идет о курсах, которые позволят желающим повысить свою квалификацию, а также получить навыки, необходимые для дальнейшей карьеры. Все мероприятия будут проведены за федеральный счет. Ежегодно подготовку станут проходить и смогут трудоустроиться более 104 тысяч человек.

Кабмин простимулирует работу по освоению недр.

Фото и видео: Правительство России