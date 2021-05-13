Руслан Хомчак назвал провокацией действия ВМФ России в регионе.

Россия заблокировала украинские корабли в портах Азовского моря. Об этом сообщили журналисты "Авиа.про". По информации источника, силы Военно-морского флота РФ зафиксировали украинские боевые суда, двигающиеся в сторону границы. Главком ВСУ уточнил, что российский флот вел себя агрессивно. Руслан Хомчак оценил жесткий прессинг со стороны Москвы в акватории региона. По словам военного, Россия фактически не пускает корабли дальше территориальных вод.

Единственное, что мы делаем - мы никогда не провоцируем ни россиян, никого, кто находится в акватории Черного или Азовского морей, к каким-то активным действиям и тем более к применению силы. Но мы готовы применить силу. Руслан Хомчак, главком ВСУ

Хомчак заметил, что на данный момент украинские корабли даже не могут выйти из портов, так как сразу же сталкиваются с противодействием ВМФ России. Военные получают уведомления о недопустимости провокаций в регионе и готовности использования оружия в случае возникновения угрозы национальной безопасности. При этом в Киеве напомнили, что удара от флота РФ силы ВМС Украины не переживут.

Министр обороны Украины недоволен темпами отвода российских войск от границ.

Фото и видео: YouTube/Всеукраїнський Форум Україна 30