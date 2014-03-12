Министр обороны Украины недоволен темпами отвода российских войск от границ

По его словам, Россия обещала отвести войска до мая, но этого не произошло.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия очень медленно отводит свои войска от границ. Об этом он сообщил в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны", который проходит в Киеве.

По его словам, сотрудники разведки Украины и ее западных партнеров доложили, что передислоцирование российских военных происходит, но не в тех темпах, которые ожидало Минобороны страны.

Отводит - это так, но очень медленно, и то, что они обещали до мая уже отвести войска, не отвечает действительности. Андрей Таран, министр обороны Украины

Напомним, в конце марта власти США и Украины выражали озабоченность по поводу присутствия большого количества российских военных на границе с Украиной. Войска РФ находились на этой территории в ходе военных учений, организованных Минобороны России.

В настоящее время военные эксперты заявляют, что не все войска были передислоцированы обратно в части. Отмечается присутствие российских военнослужащих и бронетехники на границе Крыма и Украины.

Ранее главком ВСУ обвинил Россию в "провокациях" в Черном море.

Фото: Минобороны Украины