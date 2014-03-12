Министр обороны Украины недоволен темпами отвода российских войск от границ

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия очень медленно отводит свои войска от границ. Об этом он сообщил в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны", который проходит в Киеве.
По его словам, сотрудники разведки Украины и ее западных партнеров доложили, что передислоцирование российских военных происходит, но не в тех темпах, которые ожидало Минобороны страны.
Отводит - это так, но очень медленно, и то, что они обещали до мая уже отвести войска, не отвечает действительности.
Андрей Таран, министр обороны Украины
Напомним, в конце марта власти США и Украины выражали озабоченность по поводу присутствия большого количества российских военных на границе с Украиной. Войска РФ находились на этой территории в ходе военных учений, организованных Минобороны России.
В настоящее время военные эксперты заявляют, что не все войска были передислоцированы обратно в части. Отмечается присутствие российских военнослужащих и бронетехники на границе Крыма и Украины.
Ранее главком ВСУ обвинил Россию в "провокациях" в Черном море.
Фото: Минобороны Украины
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