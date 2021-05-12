Главком ВСУ обвинил Россию в "провокациях" в Черном море

Руслан Хомчак напомнил о поддержке Киева международным сообществом.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины обвинил Россию в "провокациях" в Черном и Азовском морях. Руслан Хомчак заявил об этом во время брифинга. По мнению военнослужащего, армия Киева не поддается на провокации в регионе, хотя имеют право использовать для ответа противнику даже оружие.

Россияне нас провоцируют постоянно, что касается Черного моря, что касается Азовского моря - там постоянно идут провокации, начиная с того, что они перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, проведения боевых стрельб и так далее. Руслан Хомчак, главком ВСУ

В Киеве заметили, что украинские военнослужащие не занимаются провокациями ни одной из стороны, имеющей выход к акватории Черного моря. При этом в ВСУ понимают, что силы местных ВМС и ВМФ России несоразмерны. В обеспечении безопасности региона Киеву помогают международные партнеры. В качестве сдерживающего фактора против российской агрессии Хомчак назвал присутствие иностранных боевых кораблей. Главком ВСУ уверен, что в том случае, если помощь понадобится, то Запад "скажет свое слово".

Главком ВС Украины призвал не создавать вооруженные формирования и не сеять панику.

Видео: YT / Всеукраїнський Форум Україна 30