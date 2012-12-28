Главком ВС Украины призвал не создавать вооруженные формирования и не сеять панику

Руслан Хомчак призвал чиновников не паниковать из-за Донбасса.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины призвал государственные и муниципальные власти не создавать вооруженные формирования и не сеять панику в стране. Такое заявление Руслан Хомчак опубликовал на официальном аккаунте Генштаба ВСУ на Facebook. Заявление военачальника сделано на фоне появления информации о нарастании угрозу около юго-восточной границы.

Прошу представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе. Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием не определенных законом военизированных формирований. заявление Руслана Хомчака, главкома ВСУ

Хомчак полагает, что подобные действия (паника среди населения) может быть использована Россией в своих целях. В ВСУ полагают, что Москва стремится только испугать Киев и проверить военные силы Украины на прочность. При этом Генштаб рассматривает все варианты развития ситуации и пути реагирования.

Напомним, что ранее ряд мэров украинских городов призвал формировать отряды самообороны для отражения российской агрессии в случае нападения. С таким заявлением к поверенному в делах США Кристине Квин обратился мэр Львова Андрей Садовой.

Зеленский заявил о необходимости перемирия после посещения Донбасса.

Фото: YouTube/Internet Radio Holos fm