Зеленский заявил о необходимости перемирия после посещения Донбасса

Глава Украины выступил с обращением после посещения региона конфликта на востоке страны.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости заключения нового перемирия после посещения Донбасса. Соответствующее заявление опубликовано на личной странице политика на Facebook. По мнению главы государства, выстрелы на линии соприкосновения стали обыденностью, опасной для населения.

После нескольких месяцев соблюдения полного и всеобщего прекращения огня мы вернулись к необходимости установления перемирия. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак говорил о о том, что силовой вариант "освобождения" Донбасса неприемлем для Киева. Он напомнил, что такое развитие событий приведет к потерям среди гражданского населения и среди военнослужащих. При этом ВСУ усилят группировку сил на Донбассе в качестве ответной меры на передислокацию российских войск на государственной границе.

Американская делегация посетила Донбасс.

Фото: president.gov.ua

