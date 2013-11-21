Бриттани Стюарт прибыла на линию сопротивления в знак поддержки Вашингтоном Киева.

Американская делегация посетила Донбасс. Об этом на официальной странице на Facebook написали представители штата операции Объединенных сил Украины. По информации от военных, руководителем миссии Вашингтона выступила атташе Бриттани Стюарт.

Прошел рабочий визит американской делегации во главе с атташе по вопросам армии и обороны полковником Бриттани Стюарт. Заместитель командующего ООС Эдуард Москалев ознакомил американскую делегацию с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией на фронте. пресс-служба штаба ООС

В ведомстве подчеркнули, что американские представители посетили линию соприкосновения, на которой украинские военные выполняют боевые задачи. Стюарт заметила, что администрация Джо Байдена глубоко обеспокоена эскалацией конфликта, которая разворачивается на юго-востоке Украины. Она напомнила о том, что США поддерживают Киев в сохранении суверенитета государства и его территориальной целостности.

Зеленский приехал в Донбасс с рабочим визитом.

Фото: Facebook/Операція об"єднаних сил / Joint Forces Operation

