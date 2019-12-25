Зеленский приехал в Донбасс с рабочим визитом

Он планирует пообщаться с украинскими военными и посетить передовую.

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донбасс. Глава государства планирует посетить передовые позиции, а также пообщаться с военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. пресс-служба офиса президента Украины

По информации пресс-службы, Зеленский едет на линию соприкосновения как верховный главнокомандующий для диалога с военными Украины и поддержания их боевого духа.

Ранее посла Украины возмутила статья австрийской газеты о "гражданской войне" в стране.

Фото: president.gov.ua