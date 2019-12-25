Зеленский приехал в Донбасс с рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донбасс. Глава государства планирует посетить передовые позиции, а также пообщаться с военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.
Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.
пресс-служба офиса президента Украины
По информации пресс-службы, Зеленский едет на линию соприкосновения как верховный главнокомандующий для диалога с военными Украины и поддержания их боевого духа.
Ранее посла Украины возмутила статья австрийской газеты о "гражданской войне" в стране.
Фото: president.gov.ua
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все