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Зеленский приехал в Донбасс с рабочим визитом
Сегодня, 11:58
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phil_k

Зеленский приехал в Донбасс с рабочим визитом

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Он планирует пообщаться с украинскими военными и посетить передовую.

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донбасс. Глава государства планирует посетить передовые позиции, а также пообщаться с военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.

пресс-служба офиса президента Украины

По информации пресс-службы, Зеленский едет на линию соприкосновения как верховный главнокомандующий для диалога с военными Украины и поддержания их боевого духа.

Ранее посла Украины возмутила статья австрийской газеты о "гражданской войне" в стране.

Фото: president.gov.ua

Теги: владимир зеленский, война на донбассе, донбасс, украина
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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