Посла Украины возмутила статья австрийской газеты о "гражданской войне" в стране

Материал озаглавлен как "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война".

Посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил возмущение из-за статьи в австрийской газете Der Standard. В материале журналист назвал конфликт в Донбассе "гражданской войной". Об этом сообщает "РИА Новости".

Накануне в Der Standard вышла статья под названием "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". Издание заявляет, что фраза "гражданская война" приводится как цитата президента Украины Владимира Зеленского.

Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете "гражданская война" или у вас разрешена только одна точка зрения? Вы серьезно считаете это только гражданской войной?" цитаты публикаций Александра Щербы в Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в НАТО является единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе.

Ранее мы сообщали, что Россия не хочет видеть США в "нормандском формате".

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