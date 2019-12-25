Зеленский назвал вступление Украины в НАТО единственным способом спасти Донбасс

Глава Украины также попросил усилить присутствие НАТО в Черном море.

Киев считает, что вступление в НАТО является единственным путем для Украины к окончанию военных действий на юго-востоке страны. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сайт офиса президента Владимира Зеленского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Темой беседы стало обострение ситуации с безопасностью в Донбассе. В ходе переговоров украинский лидер заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.

Также Зеленский заявил, что Киев все чаще замечает увеличение числа нарушений режима прекращения огня со стороны "российских оккупационных войск". Он обратился к союзникам НАТО с просьбой увеличить военное присутствие в Черном море.

Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству. Владимир Зеленский, президент Украины

Также, по словам Зеленского, страна занимается реформированием армии, но, по его мнению, "одними реформами Россию не остановить".

Ранее НАТО обвинило Россию в гибели четырех украинских военнослужащих.

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