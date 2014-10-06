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НАТО обвинило Россию в гибели четырех украинских военнослужащих
Сегодня, 12:38
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phil_k

НАТО обвинило Россию в гибели четырех украинских военнослужащих

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В Альянсе обеспокоены передвижением российских войск у границы с Украиной.

В НАТО выразили тревогу из-за нарушения соглашения о прекращении огня на территории Донбасса. По предварительным данным, это привело к гибели четырех украинских военнослужащих. Об этом сообщает сайт Discover24.

Представитель НАТО отметил, что Россия способствует обострению конфликта на юго-востоке Украины. Главной причиной тревоги Североатлантический альянс назвал передвижения российских войск возле границы с Украиной. Представитель также подчеркнул, что США будут выступать за суверенитет и территориальную целостность страны.

Союзники также обеспокоены тем, что РФ нарушила соглашение о прекращении огня от июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе.

из сообщения представителя НАТО

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передвижение российских войск по территории РФ не должно вызывать беспокойство у других стран.

Фото: pixabay.com

Теги: конфликт на донбассе, нато, россия, украина
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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