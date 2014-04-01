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Итальянцы высказались о войне НАТО с Россией из-за Донбасса
Сегодня, 15:53
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lesjasap

Итальянцы высказались о войне НАТО с Россией из-за Донбасса

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Журналист опубликовал материал об обещании США помочь Киеву, если Москва атакует Донбасс.

Итальянцы высказались о войне с Россией из-за Украины. Пользователи местного портала Scenarieconomici рассказали, готовы ли они отдать свои жизни за защиту Донбасса от российской агрессии. Автор статьи, размещенной на сайте, заявил, что если в регионе будет серьезная эскалация конфликта, то силы Североатлантического альянса направиться на помощь Киеву. 

По мнению эксперта, на нагнетание обстановки указывает усиление Москвы на государственной границе, а также переброска сил и техники через Белоруссию. При этом боевая авиация НАТО активизировала усилия, увеличив число полетов над Европой. Журналист считает, что после завершения холодной войны никто не думал о том, что Украина может попасть в состав военного альянса.

А вместо этого мы приближаемся именно к такому развитию событий. И отсюда рождается вопрос, который я хочу вам задать: А вы готовы умереть за Киев?

спросил автор у читателей

Итальянцы без энтузиазма отнеслись к предложению НАТО. Они посчитали войну с Россией бессмысленной.

Британцы не хотят признавать наличие угрозы для Лондона в лице Китая и России.

Фото: Pixabay.com

Теги: донбасс, италия, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 16:37

А  куда можно России перебрасывать силы и технику через Белоруссию? Польше помогать в борьбе с УПА?

 

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Аноним
Сегодня 16:54

"Никто не хотел умирать"

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