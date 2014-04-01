Итальянцы высказались о войне НАТО с Россией из-за Донбасса

Журналист опубликовал материал об обещании США помочь Киеву, если Москва атакует Донбасс.

Итальянцы высказались о войне с Россией из-за Украины. Пользователи местного портала Scenarieconomici рассказали, готовы ли они отдать свои жизни за защиту Донбасса от российской агрессии. Автор статьи, размещенной на сайте, заявил, что если в регионе будет серьезная эскалация конфликта, то силы Североатлантического альянса направиться на помощь Киеву.

По мнению эксперта, на нагнетание обстановки указывает усиление Москвы на государственной границе, а также переброска сил и техники через Белоруссию. При этом боевая авиация НАТО активизировала усилия, увеличив число полетов над Европой. Журналист считает, что после завершения холодной войны никто не думал о том, что Украина может попасть в состав военного альянса.

А вместо этого мы приближаемся именно к такому развитию событий. И отсюда рождается вопрос, который я хочу вам задать: А вы готовы умереть за Киев? спросил автор у читателей

Итальянцы без энтузиазма отнеслись к предложению НАТО. Они посчитали войну с Россией бессмысленной.

Британцы не хотят признавать наличие угрозы для Лондона в лице Китая и России.

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