Пользователи The Telegraph раскритиковали действия Минобороны королевства.

Британцы не хотят признавать наличие угрозы для Лондона в лице Китая и России. Об этом сообщили представители портала The Telegraph со ссылкой на доклад местного Минобороны о главных врагах Англии. Читатели издания уверены, что страхи Лондона навеяны неэффективностью королевских вооруженных сил. Они призвали правительство меньше прислушиваться к Западу и США. Пользователи ресурса добавили, что Москва является большим союзником "белого Запада" в противостоянии исламскому терроризму.

Россия никогда не была нашим другом или просто добрым парнем, но я никак не могу понять рациональных причин, по которым наши политики продолжают настаивать, что русские — наши враги! пользователь David Hussel

Douglas Mitchinson заявил, что Лондону следует забыть про КНР и Россию, так как в реальном мире Британию окружают тысячи резиновых лодок иммигрантов, которые пытаются проникнуть на территорию страны через Ла-Манш. David Coles заметил, что военные бюджеты Британии и РФ примерно равны, но при этом именно у русских получается лучше снабжать собственную армию новыми видами оружия, танками, артиллерией и ракетами.

Джонсон назвал позорным нападение демонстрантов на полицейских в Бристоле.

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