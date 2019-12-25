В Лондоне осудили насильственные действия со стороны протестующих.

Глава британского правительства Борис Джонсон назвал позорным нападение демонстрантов на полицейских в Бристоле. Такую позицию политик высказал в собственном аккаунте в Twitter. Руководитель кабинета министров осудил действия протестующих, которые вечером 26 марта атаковали представителей закона. В общей сложности в акции приняли участие порядка тысячи человек. Офицеры задержали не более десяти человек.

Вчера вечером мы стали свидетелями позорных нападений на сотрудников полиции в Бристоле. Полицейские не должны сталкиваться с тем, чтобы их закидывала кирпичами, бутылками и петардами толпа, стремящаяся творить насилие и наносить ущерб собственности. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Напомним, что пятничная акция стала третьей по счету в Бристоле за неделю. Жители города протестуют против принятия законопроекта, который расширит права правоохранительных органов и силовиков при разгоне уличных шествий. В прошлое воскресенье оппозиция выбила окна в полицейском участке, а также подожгли два служебных автомобиля. Около 20 полицейских тогда получили тогда травмы.

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