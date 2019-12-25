Доминик Рааб назвал причину усиления ядерного вооружения в королевстве.

В Британии объяснили наращивание своего ядерного потенциала. Об этом глава внешнеполитического ведомства Доминик Рааб сообщил в интервью японскому телеканалу NHK. Чиновник уточнил, что обновление программы по ядерному арсеналу связано с необходимостью усиления обороноспособности страны.

Уровень угрозы нестабилен и продолжает увеличиваться. Нам необходимо убедиться, что наша безопасность находится на адекватном уровне. Великобритания "не будет опускаться ниже минимального уровня сдерживания, в то время как есть много других государств, которые уже обладают или стремятся обладать вооружениями. Доминик Рааб, глава МИД Британии

Напомним, что ранее Борис Джонсон сообщил в парламенте, что Лондон увеличит собственный ядерный потенциал. Число боеголовок будет доведено до 260 единиц. В королевстве уточнили, что на такой шаг военные пойдут из-за роста технологических и доктринальных угроз со стороны ряда стран.

В ООН обеспокоились решением Лондона увеличить ядерный арсенал.

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