Британские танки проигрывают современным орудиям в огневой мощи и не получают достаточной поддержки с воздуха.

В Британии предсказали поражение своим войскам в танковом сражении с РФ. Об этом сказано в в докладе комитета по вопросам обороны палаты общин британского парламента.

Отмечается, что если британская армия будет вести равный бой с противником из Восточной Европы — под которым подразумевается Россия, - то пришлось бы использовать устаревшую технику. Так, отметили в комитете, некоторым танкам Великобритании более 30 лет, механическая надёжность которых проигрывает современным орудиям.

Также британские танки проигрывают современным орудиям в огневой мощи и не получают достаточной поддержки с воздуха.

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