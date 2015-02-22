В Британии предсказали поражение своим войскам в танковом сражении с РФ. Об этом сказано в в докладе комитета по вопросам обороны палаты общин британского парламента.
Отмечается, что если британская армия будет вести равный бой с противником из Восточной Европы — под которым подразумевается Россия, - то пришлось бы использовать устаревшую технику. Так, отметили в комитете, некоторым танкам Великобритании более 30 лет, механическая надёжность которых проигрывает современным орудиям.
Также британские танки проигрывают современным орудиям в огневой мощи и не получают достаточной поддержки с воздуха.
Ранее мы писали, что The National Interest объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада.
Фото: pixabay.com
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