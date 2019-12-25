The National Interest опубликовал статью Алексе Цивика об исторических причинах сотрудничества Москвы и Пекина.

The National Interest объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада. В статье американского журналиста Алекса Цивика говорится о причинах разворота российской внешнеполитической политики в Восточном направлении. По мнению эксперта, Москва и Пекин сотрудничают по историческим мотивам. Это решение стало реакцией на действия западных стран, которые воспринимаются как "принуждение и предательство".

Поскольку администрация президента Джо Байдена пытается проводить политику в отношении России в соответствии с недавним продлением договора СНВ-III, желаемой целью должна оставаться возможность установления в ближайшие годы взаимоуважительных отношений между двумя странами.. Алекс Цивик, автор National Interest

Публицист привел в материале пример Федора Достоевского о том, что во времена Крымской войны в середине XIX века страна обратится к своей "азиатской русскости". Это было связано с тем, что христианская Британская империя решила быть союзником Османской империи.

Автор статьи уделили внимание тому, что в последние годы РФ и КНР усилили сотрудничество в военной сфере, а также в исследовании космоса. Цивик считает, что Владимир Путин использует связи с Пекином для геополитической защиты и внутренней защиты от американского вмешательства.

National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром".

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