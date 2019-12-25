The National Interest оценил модернизацию российских танков до версии Т-90М.

National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром". По мнению американских журналистов, российская техника с каждым днем становится все более смертоносной. Автор статьи Марк Эпископос заявил, что Т-90М представляет собой модернизированную версию проверенного Т-90, но с улучшенной конструкцией. В частности, специалисты обновили башню танка, систему управления огнем. Боевая машина получила комплекс динамической защиты "Реликт" и усовершенствованную пушку, мощный двигатель.

Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников. автор The National Interest

Эксперт уточнил, что российская армия хочет обновить парк танков Т-90 и Т-90А до версии Т-90М. Это произойдет к середине 2020-ых годов. При этом модернизация техники ведется при наличии еще одного амбициозного, по словам Эпископоса, проекта Т-14 "Армата".

Напомним, что танк Т-90М создан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По мнению разработчиков, эта модель является самой совершенной в семействе, наиболее приспособленной к ведению боя в современных условиях.

NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева.

Фото: Минобороны России