СМИ: США получат 400 "способных достать до России" стелс-ракет

США оснастят B-52 Stratofortress крылатыми ракетами

СМИ: Военно-воздушные силы США получат 400 "способных достать до России" крылатых стелс-ракет. Об этом написали представители издания Janes. Журналисты уточнили, что имеют в виду AGM-158B JASSM-ER. Американская компания-производитель Lockheed Martin заключила соответствующий контракт на изготовление данного оружия с Вашингтоном.

Согласно условиям контракта, по данным Janes, ракеты должны быть готовы к середине 2025 года. Еще летом прошлого года украинская консалтинговая компания Defense Express рассказывала подписчикам о том, что новое ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress может "нанести удар" по России. При этом американской боевой авиации не придется даже заходить в воздушное пространство РФ.

В статье Janes объяснили, что основными целями для воздушной атаки со стороны ВВС США по России станут стратегические объекты в Арктике и Сибири. Для их ликвидации Вашингтон запустит крылатые ракеты AGM-158B JASSM-ER и AGM-86C CALCM.

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