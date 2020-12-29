National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35

Марк Эпископос рассказал об условиях ведения воздушного боя между самолетами пятого поколения.

National Interest оценил шансы российского истребителя Су-57 в воздушной дуэли с американским боевым самолетом F-35. Автор публикации Марк Эпископос сравнил возможности двух бортов пятого поколения. По мнению специалиста их сражение может проходить в условиях широкого применения противоракетных систем, современных радиолокационных комплексов и большого числа самолетов поддержки. Эксперт отметила, что эта "дуэль" будет иметь мало общего с реалиями боевых действий в XXI веке.

По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной, гипотетической ситуации , использовал бы свое преимущество в некоторых стелс-функциях, чтобы попытаться ускользнуть от приближающегося Су-57 текст публикации

Эпископос предположил, что пилот F-35 сделает все возможное, чтобы не вступать в бой с российским противником, так как Су-57 можно назвать "усовершенствованным истребителем завоевания превосходства". Американец напомнил, что F-35 считается прежде всего ударным истребителем, который необходим для целей проникания в воздушное пространство противника и ликвидации жизненно важных объектов его инфраструктуры.

В NI назвали бой между F-35 и Су-57 маловероятным. В издании уточнили, что такое сражение имеет "катастрофическую и, к счастью, надуманную перспективу крупной войны между НАТО и Россией".

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Фото: Минобороны России