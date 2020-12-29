Американские журналисты объяснили причины усиления влияния Москвы в украинском обществе.

National Interest рассказал, почему Запад проигрывает России борьбу за Украину. Авторы напомнили, что впервые с 2014 года самым популярным политическим объединением в стране признана "пророссийская" партия "Оппозиционная платформа — За жизнь".

В материале говорится о том, что Вашингтон не сможет отказаться от своей политике в отношении Киева и предложить Москве "незаслуженную победу". Журналисты также считают, что одновременно с этим США не могут продолжать проводить ранее заявленную стратегию, так как реализация программы "разжигает внутренние разногласия, разочарование и гнев населения по отношению к Америке".

Авторы материала напомнили, что в отличие от своих предшественников Владимир Зеленский имел все инструменты власти на собственной стороне, включая поддержку Запада. В NI полагают, что украинский президент совершил ряд ошибок на посту, что усилило культурный раскол в обществе и политических кругах. Это довело избирателей до разочарования в выборе главы государства.

В США назвали советское оружие, способное "уничтожить мир".

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