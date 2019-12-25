NI назвал новое оружие российских субмарин угрозой для ВМС США

Американцы оценили гиперзвуковые ракеты "Циркон".

The National Interest назвал новое оружие российских субмарин угрозой для Военно-морского флота США. Журналисты опубликовали материал, посвященный гиперзвуковому оружию "Циркон", которое будет размещено на подлодках. Появление таких ракет авторы назвали "кошмарным сном" для американского флота.

В статье говорится о том, что подлодки РФ оснащаются ракетами, летящими на скорости в 8 Махов и на расстоянии до 600 миль. По мнению экспертов, "Циркон" станет боеспособным оружием против авианосцев за счет своих возможностей и незаметности российских субмарин.

Журналисты уточнили, что на данный момент не располагают достоверной информацией о том, что Вашингтон разрабатывает аналогичное оружие. В связи с этим остается открытым вопрос того, сможет ли американский флот обороняться от сил РФ или использовать гиперзвуковые ракеты самостоятельно.

В Минобороны рассказали, когда начнутся серийные поставки "Цирконов".

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