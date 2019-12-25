В США назвали советское оружие, способное "уничтожить мир"

Речь идет о бомбардировщике, разработанном в 1950-х годах.

Американский журнал The National Interest оценил потенциал российского бомбардировщика Ту-95МС, разработанного в Советском Союзе.

По мнению экспертов, это оружие способно "уничтожить мир". Ту-95МС до сих пор остается ключевым элeментом вoздушной сoставляющей ядeрной триaды РФ. Это единственный бомбардировщик в мире на винтовых моторах, который до сих пор используется армией. После модернизации бомбардировщик получил новейшие ракеты ракеты Х-101, меняющие цель во время полета.

Ту-95МС разработали в 1950-х годах. Его создали как боевой аппарат, способный поразить любую цель на всей территории Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что Россия тестирует новую систему слежения за кораблями.

Фото: Pixabay.com