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Россия тестирует новую систему слежения за кораблями
Сегодня, 9:06
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d_s_sarkisov

Россия тестирует новую систему слежения за кораблями

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Ее разработали специалисты Научно-исследовательского института дальней радиосвязи.

Россия тестирует на Черном море новейшую систему автоматического слежения за кораблями. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании "РТИ".

Система была разработана специалистами Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР). Она получила рабочее название "Стратегия". Сейчас комплекс слежения ведет мониторинг надводной обстановки акватории Черного моря. 

"Стратегия" использует спутниковые и наземные автоматические информационные системы, а также данные различных радиолокационных станций. В систему поступает информация от загоризонтных радаров, которые способны засечь надводные цели на расстоянии в несколько сотен километров. Ее главным преимуществом является способность автоматически обрабатывать данные о принадлежности кораблей, зашедших в море.

Ранее стало известно, что Швеция потратит на военные нужды $11 млрд из-за "российской угрозы".

Фото: Pixabay.com

Теги: корабли, россия, система слежения, черное море
Категории: Лента новостей, Новости России,

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