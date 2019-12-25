Россия тестирует новую систему слежения за кораблями

Ее разработали специалисты Научно-исследовательского института дальней радиосвязи.

Россия тестирует на Черном море новейшую систему автоматического слежения за кораблями. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании "РТИ".

Система была разработана специалистами Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР). Она получила рабочее название "Стратегия". Сейчас комплекс слежения ведет мониторинг надводной обстановки акватории Черного моря.

"Стратегия" использует спутниковые и наземные автоматические информационные системы, а также данные различных радиолокационных станций. В систему поступает информация от загоризонтных радаров, которые способны засечь надводные цели на расстоянии в несколько сотен километров. Ее главным преимуществом является способность автоматически обрабатывать данные о принадлежности кораблей, зашедших в море.

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