Ракета будет поставлена на вооружение ВМФ в 2022 году.

В Минобороны рассказали, когда начнутся серийные поставки "Цирконов". Об этом журналистам "Красной звезды" сообщил заместитель министр обороны РФ Алексей Криворучко. Военный отметил, что крылатые ракеты данного проекта поступят на вооружение Военно-морского флота в 2022 году.

Успешно ведутся испытания комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Так, в 2020 году проведен ряд успешных пусков ракеты комплекса "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", и уже начиная с 2022 года начнется их серийная поставка Алексей Криворучко, замминистра обороны РФ

Напомним, что ранее военные объявили о проведенном испытании "Циркона" с борта "Адмирала Горшкова".В рамках ходовых тестов ракета достигла скорости 8 Махов.

Источник: гиперзвуковая ракета "Циркон" выйдет на госиспытания в 2021 году.

Фото: Минобороны России

