Источник: гиперзвуковая ракета "Циркон" выйдет на госиспытания в 2021 году

Ракеты запустят с бортов фрегата "Адмирал Горшков" и АПЛ "Северодвинск".

Гиперзвуковая ракета "Циркон" выйдет на государственные испытания в 2021 году. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на представителя в оборонно-промышленной отрасли. По данным эксперта, в рамках летно-конструкторских тестов будет произведено не менее семи запусков данного оружия. В мероприятиях будут задействованы фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Северодвинск".

В 2021 году после завершения летно-конструкторских испытаний начнутся государственные совместные испытания. В рамках летно-конструкторских испытаний будут выполнены еще два пуска источник ТАСС

Специалист уточнил, что в первой половине следующего года планируется произвести четыре запуска "Циркона" с борта российского фрегата, находящегося на вооружении Северного флота РФ. Со второй половины 2021 года "Циркон" испытают с АПЛ не менее трех раз.

Путин: Работа над ракетами "Циркон" и "Сармат" практически завершена.

Фото: Минобороны России