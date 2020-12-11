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В России испытали гиперзвуковую ракету "Циркон"

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Ракета уничтожила цель на полигоне Чижа.

В России испытали гиперзвуковую ракету "Циркон". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны России. На данный момент известно, что оружие поразило мишень с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море. В общей сложности ракета преодолела 350 километров. Ее скорость при этом превысила 8 Махов.

Головной фрегат проекта 22350 выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области

пресс-служба Минобороны России

В оборонном ведомстве пояснили, что крылатая ракета Циркон" успешно ликвидировала наземную береговую цель.

В Британии интернет-пользователи оценили запуск ракет "Циркон".

Видео: Минобороны России

Теги: белое море, гиперзвуковое оружие, минобороны, циркон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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