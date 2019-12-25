The National Interest прокомментировал испытания "Циркона".

NI: новая гиперзвуковая ракета России имеет двойное назначение. По данным американского издания, "Циркон" способен поражать не только наземные, но и морские цели. Поэтому эксперты находят потенциал данного оружия большим.Авторы публикации предположили, что вооружение будет развернуто на надводных и подводных кораблях. Такая платформа совместима с новейшими субмаринами, которые изготавливаются в РФ. Ввод этих подлодок в эксплуатацию намечен на середину 2020-х годов.

Напомним, что недавно российский фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" провел испытательный пуск ракеты "Циркон". Боеприпас смог ликвидировать цель на расстоянии в 450 километров. При этом ракета достигла скорости более 4 чисел Маха.

В США назвали Су-35 мощным убийцей.

Фото: Минобороны России